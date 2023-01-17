Семенюк (не известно) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смерти30.04.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1921
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 55 лет. 2 брак | Невесте 50 лет, 2 брак
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1930