Семенюк (не известно) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

30.04.1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1921

Муж: Семенюк Роман Данилович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 55 лет. 2 брак | Невесте 50 лет, 2 брак
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
30.04.1930
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
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