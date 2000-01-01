Вшивцева Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева Анна Сергеева

Вшивцева Анна Сергеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Вшивцев Леонтий Филиппович

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Карпович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Карпович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Елена Филипповна

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Филип Карпович

Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close