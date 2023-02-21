Черкашин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1919
Дочь: Запопрожец Нина Николаевна
Мать ребёнка: Черкашина Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
После 1919
Сын: Черкашин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Черкашина Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Черкашина Елена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно