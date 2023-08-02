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Симонов Епимах Саввич

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Симонов Савва Ксенофонтович

Мать: Симонова Параскева

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Симонов Артем Епимахович

Мать ребёнка: Симонова Матрона

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Симонов Федосей Епимахович

Мать ребёнка: Симонова Матрона

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Симонов Василий Епимахович

Мать ребёнка: Симонова Матрона

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Симонов Григорий Епимахович

Мать ребёнка: Симонова Матрона

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Симонов Гавриил Епимахович

Мать ребёнка: Симонова Матрона

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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