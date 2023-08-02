Симонов Епимах Саввич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Симонов Савва Ксенофонтович
Мать: Симонова Параскева
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Симонова Матрона
Рождение ребёнка
1817
Сын: Симонов Федосей Епимахович
Мать ребёнка: Симонова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Симонов Василий Епимахович
Мать ребёнка: Симонова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Симонов Григорий Епимахович
Мать ребёнка: Симонова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Симонов Гавриил Епимахович
Мать ребёнка: Симонова Матрона
Смерть
Неизвестно