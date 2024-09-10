Матвей Ларионович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Ларион Максимович
Мать: Варвара Петровна
Бракосочетание
30.01.1821 ст.
Жена: Евпраксия Гавриловна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Евпраксия Гавриловна
Рождение ребёнка
25.10.1826 ст.
Дочь: Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Евпраксия Гавриловна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Осип Матвеевич
Мать ребёнка: Евпраксия Гавриловна
Смерть
Неизвестно