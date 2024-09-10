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Матвей Ларионович

Место рождения

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Ларион Максимович

Мать: Варвара Петровна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
30.01.1821 ст.

Жена: Евпраксия Гавриловна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Евпраксия Гавриловна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.10.1826 ст.

Дочь: Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Евпраксия Гавриловна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Осип Матвеевич

Мать ребёнка: Евпраксия Гавриловна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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