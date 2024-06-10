Костюченко Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1848
Рождение ребёнка
1849
Сын: Костюченко (Костюк) Евфим Антонов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Антоний Сидоров
Рождение ребёнка
27.09.1852
Сын: Костюченко (Костюк) Иустина
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Антоний Сидоров
Рождение ребёнка
22.12.1854
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анастасия Антонова
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Антоний Сидоров
Рождение ребёнка
1858
Сын: Костюченко (Костюк) Иоанн Антониевич
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Антоний Сидоров
Смерть
Неизвестно