Костюченко Анна Андреева 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1848

Муж: Костюченко (Костюк) Антоний Сидоров

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Костюченко (Костюк) Евфим Антонов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Антоний Сидоров

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
27.09.1852

Сын: Костюченко (Костюк) Иустина

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Антоний Сидоров

Рождение ребёнка
22.12.1854

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анастасия Антонова

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Антоний Сидоров

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Костюченко (Костюк) Иоанн Антониевич

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Антоний Сидоров

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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