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Цыбезов Андрей Степанов

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Цыбезов Степан Денисов

Мать: Дарья Андреева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Цыбезов Осип Андреев

Мать ребёнка: 1-я жена

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: 1-я жена

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Цыбезов Яков Андреев

Мать ребёнка: 1-я жена

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Феврония Андреева

Мать ребёнка: 1-я жена

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Цыбезов Ануфрий Андреев

Мать ребёнка: Ирина Евсеева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Цыбезов Климент Андреев

Мать ребёнка: Ирина Евсеева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Евсеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я жена

Смерть
1793
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