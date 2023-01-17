Цыбезов Андрей Степанов
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Цыбезов Степан Денисов
Мать: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Цыбезов Осип Андреев
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
1769
Сын: Цыбезов Яков Андреев
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Феврония Андреева
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Ирина Евсеева
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Ирина Евсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Евсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я жена
Смерть
1793