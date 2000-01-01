Пронин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1923
Отец: Пронин Василий
Мать: Ефимия
Рождение ребёнка
21.09.1946
Сын: Пронин Владимир
Мать ребёнка: Пронина Валентина
Рождение ребёнка
28.08.1948
Сын: Пронин Валерий
Мать ребёнка: Пронина Валентина
Рождение ребёнка
29.06.1953
Сын: Пронин Виктор
Мать ребёнка: Пронина Валентина
Рождение ребёнка
21.03.1955
Сын: Пронин Александр
Мать ребёнка: Пронина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронина Валентина