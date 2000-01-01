Пронин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1923

Отец: Пронин Василий

Мать: Ефимия

Рождение ребёнка
21.09.1946

Сын: Пронин Владимир

Мать ребёнка: Пронина Валентина

Рождение ребёнка
28.08.1948

Сын: Пронин Валерий

Мать ребёнка: Пронина Валентина

Рождение ребёнка
29.06.1953

Сын: Пронин Виктор

Мать ребёнка: Пронина Валентина

Рождение ребёнка
21.03.1955

Сын: Пронин Александр

Мать ребёнка: Пронина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Валентина

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