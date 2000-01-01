Зайцева (Промзилева) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (Промзилева) Вера Ивановна

Зайцева (Промзилева) Вера Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1902

Дата смерти

04.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1902

Отец: Промзилев Иван Петрович

Мать: Промзилева Елизавета

Рождение ребёнка
22.08.1928

Сын: Зайцев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович Зайцев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Алексей Федорович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванович Зайцев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненашкина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович Зайцев

Смерть
04.01.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close