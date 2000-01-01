Зайцева (Промзилева) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1902
Дата смерти04.01.1980
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1902
Отец: Промзилев Иван Петрович
Мать: Промзилева Елизавета
Рождение ребёнка
22.08.1928
Отец ребёнка: Федор Иванович Зайцев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненашкина Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович Зайцев
Смерть
04.01.1980