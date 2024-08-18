Грунов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грунов Александр Иванович
Мать ребёнка: Грунова Нина Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснова (Грунова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Грунова Нина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грунова Нина Борисовна
Смерть
2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург