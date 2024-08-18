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Грунов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Грунов Василий Иванович

Мать: Грунова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грунов Александр Иванович

Мать ребёнка: Грунова Нина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова (Грунова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Грунова Нина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грунова Нина Борисовна

Смерть
2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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