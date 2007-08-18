Поносова Зоя Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1913
Дата смерти24.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1930
Сын: Борис Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.05.1935
Дочь: Шумкова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Поносов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1946
Дочь: Соломенникова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Поносов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1950
Дочь: Тычинина Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Поносов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: Садовова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Поносов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1964
Дочь: Шелунцова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Поносов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучаева Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Поносов Михаил Иванович
Смерть
24.07.1994