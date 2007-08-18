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Поносова Зоя Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1913

Дата смерти

24.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1930

Сын: Борис Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.05.1935

Дочь: Шумкова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Поносов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1946

Дочь: Соломенникова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Поносов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
14.12.1950

Дочь: Тычинина Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Поносов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Садовова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Поносов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
23.01.1964

Дочь: Шелунцова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Поносов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучаева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Поносов Михаил Иванович

Смерть
24.07.1994
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