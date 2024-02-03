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Белолипецкий Вилен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолипецкая Ольга Виленовна

Мать ребёнка: Ильина Серафима Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипецкий Александр Виленович

Мать ребёнка: Ильина Серафима Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Серафима Григорьевна

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