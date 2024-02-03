Белолипецкий Вилен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белолипецкая Ольга Виленовна
Мать ребёнка: Ильина Серафима Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипецкий Александр Виленович
Мать ребёнка: Ильина Серафима Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно