Глушенкова Настасья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушенкова Настасья Ефимова

Глушенкова Настасья Ефимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1821

Муж: Глушенков Яков Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Петр Козмин, Петр Миронов, Илья Васильев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
?.09.1825

Сын: Глушенков Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Глушенков Яков Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1829

Сын: Глушенков Макар Яковлев

Отец ребёнка: Глушенков Яков Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1831

Сын: Глушенков Егор Яковлев

Отец ребёнка: Глушенков Яков Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close