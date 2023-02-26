Неучев Николай Николаев
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Неучев Николай
Мать: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.04.1904
Жена: Неучева Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
07.06.1907
Сын: Неучев Александр Николаев
Мать ребёнка: Неучева Анна Фёдорова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1909
Мать ребёнка: Неучева Анна Фёдорова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1911
Сын: Неучев Иван Николаев
Мать ребёнка: Неучева Анна Фёдорова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно