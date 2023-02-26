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Неучев Николай Николаев

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Неучев Николай

Мать: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.04.1904

Жена: Неучева Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
07.06.1907

Сын: Неучев Александр Николаев

Мать ребёнка: Неучева Анна Фёдорова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1909

Сын: Неучев Георгий Николаев

Мать ребёнка: Неучева Анна Фёдорова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1911

Сын: Неучев Иван Николаев

Мать ребёнка: Неучева Анна Фёдорова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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