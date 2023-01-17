Жильцова (Спирина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жильцова (Спирина) Елена Ивановна

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Место рождения

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

07.05.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1868

Отец: Спирин Иван Ефимович

Мать: Спирина Пелагея Герасимовна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Бракосочетание
08.11.1887

Муж: Жильцов Михаил Флорович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Церковь Михаила Архангела (Архангельская) в селе Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
03.02.1890

Сын: Жильцов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Жильцов Михаил Флорович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
03.02.1890

Сын: Жильцов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Жильцов Михаил Флорович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Смерть
Неизвестно
с. Михайлова Сторона
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