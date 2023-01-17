Жильцова (Спирина) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.05.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1868
Отец: Спирин Иван Ефимович
с. Михайлова Сторона
Бракосочетание
08.11.1887
Церковь Михаила Архангела (Архангельская) в селе Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
03.02.1890
Отец ребёнка: Жильцов Михаил Флорович
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
03.02.1890
Сын: Жильцов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Жильцов Михаил Флорович
с. Михайлова Сторона
Смерть
Неизвестно
с. Михайлова Сторона