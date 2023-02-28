Фокина Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина Агафья Григорьевна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Горохова Мария Фокина

Отец ребёнка: Фокин Ефим Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Фокин Ефим Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Фокин Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Фокин Ефим Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Горохов Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Фокин Ефим Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Горохов Антон Ефимович

Отец ребёнка: Фокин Ефим Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Фокин Ефим Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Фокин Игнатий Ефимович

Отец ребёнка: Фокин Ефим Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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