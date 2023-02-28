Фокина Агафья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Горохова Мария Фокина
Отец ребёнка: Фокин Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Фокин Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Фокин Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Фокин Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Фокин Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Фокин Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Фокин Ефим Степанович
Смерть
Неизвестно