Медведев Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1887 ст.
Крещение
21.04.1887 ст.
Александровка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Александровка, Владимировская церковь. Запись М33. Крестные: той же деревни (Удобновка) крестьянин Арсений Иванов и крестьянская вдова Наталия Емельянова
Смерть
Неизвестно
Захоронен на русском кладбище г.Мензелинск, где-то рядом с сестрой Князевой Татьяной Васильевной