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Медведев Федор Васильевич

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Место рождения

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.04.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1887 ст.

Отец: Медведев Василий Емельянович

Мать: Медведева Евдокия Ивановна

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
21.04.1887 ст.
Александровка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Александровка, Владимировская церковь. Запись М33. Крестные: той же деревни (Удобновка) крестьянин Арсений Иванов и крестьянская вдова Наталия Емельянова
Смерть
Неизвестно
Захоронен на русском кладбище г.Мензелинск, где-то рядом с сестрой Князевой Татьяной Васильевной
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