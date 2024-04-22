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Рыбалка АНДРЕЙ Павлович

Место рождения

Сумы, Сумська область

Дата рождения

20.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1979

Отец: Рыбалка Павел Владимирович

Мать: Дорошенко Татьяна Викторовна

Сумы, Сумська область
Родился как Тимченко Андрей Сергеевич. В школьном возрасте изменил фамилию и отчество в г. Владивосток
Бракосочетание
05.10.2013

Жена: Рыбалка Полина Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
14.09.2014

Дочь: Рыбалка Кристина Андреевна

Мать ребёнка: Рыбалка Полина Васильевна

Рождение ребёнка
11.10.2016

Дочь: Рыбалка Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Рыбалка Полина Васильевна

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