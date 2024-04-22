Рыбалка АНДРЕЙ Павлович
Место рождения
Дата рождения20.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1979
Родился как Тимченко Андрей Сергеевич. В школьном возрасте изменил фамилию и отчество в г. Владивосток
Бракосочетание
05.10.2013
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
14.09.2014
Дочь: Рыбалка Кристина Андреевна
Мать ребёнка: Рыбалка Полина Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.2016
Дочь: Рыбалка Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Рыбалка Полина Васильевна