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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Питьёв Данила Александрович
Отец ребёнка: Питьёв Александр
Деревня Боровинка, Архангельская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Питьёв Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Александровна
Отец ребёнка: Питьёв Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Питьёв Петр Александрович
Отец ребёнка: Питьёв Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Питьёв Павел Александрович
Отец ребёнка: Питьёв Александр