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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Питьёв Данила Александрович

Отец ребёнка: Питьёв Александр

Деревня Боровинка, Архангельская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питьёв Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Александровна

Отец ребёнка: Питьёв Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Питьёв Петр Александрович

Отец ребёнка: Питьёв Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Питьёв Павел Александрович

Отец ребёнка: Питьёв Александр

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