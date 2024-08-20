Гликерия Яковлевна Лукерья Лукерья/Гликерия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Яковлевна Лукерья Лукерья/Гликерия Яковлевна

Гликерия Яковлевна Лукерья Лукерья/Гликерия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Павел Маркович

Рождение ребёнка
17.01.1909

Дочь: (Прокопьева) Анисия Павловна

Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.01.1913

Дочь: (Прокопьева) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Прокопьева) Марфа Павловна

Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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