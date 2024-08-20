Гликерия Яковлевна Лукерья Лукерья/Гликерия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1909
Дочь: (Прокопьева) Анисия Павловна
Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович
Рождение ребёнка
08.01.1913
Дочь: (Прокопьева) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Прокопьева) Марфа Павловна
Отец ребёнка: Прокопьев Павел Маркович
Смерть
Неизвестно