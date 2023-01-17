Фамилии Нет Евдокия Антиповна
Место рождения
Дата рождения1727 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741 ст.
Дочь: Фамилии Нет Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Семен Константинович
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Фамилии Нет Евсей Семенович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Семен Константинович
Рождение ребёнка
1746 ст.
Сын: Фамилии Нет Григорий Сеиенович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Семен Константинович
Рождение ребёнка
1748 ст.
Сын: Фамилии Нет Стефан Семенович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Семен Константинович
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Фамилии Нет Никита Семенович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Семен Константинович
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Фамилии Нет Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Семен Константинович
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Фамилии Нет Матфей Семенович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Семен Константинович
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Фамилии Нет Васса Семёновна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Семен Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно