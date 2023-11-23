Иосиф Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосиф Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Иосиф Яковлевич (ок. 1715 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Павловского (на Ити) Романов-Борисоглебского уезда. О жене его данных нет. Дети: Матрена, супруга дьячка Иван... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Матрена Иосифова

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Прасковья Иосифова

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Екатерина Иосифова

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Иосифова

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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