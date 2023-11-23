Иосиф Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Иосиф Яковлевич (ок. 1715 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Павловского (на Ити) Романов-Борисоглебского уезда. О жене его данных нет. Дети: Матрена, супруга дьячка Иван... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Матрена Иосифова
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Прасковья Иосифова
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Екатерина Иосифова
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Иосифова
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно