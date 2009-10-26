Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Новикова Галина Никоноровна
Новикова Галина Никоноровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.12.1948
Пол
Женский
Отец
Новиков Никонор Дмитриевич
1914 г.р.
Мать
Новикова (Александрова) Олимпиада Михайловна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1948
Отец:
Новиков Никонор Дмитриевич
Мать:
Новикова Олимпиада Михайловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия