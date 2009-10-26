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Новикова Галина Никоноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1948

Отец: Новиков Никонор Дмитриевич

Мать: Новикова Олимпиада Михайловна

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