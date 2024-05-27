Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанцов Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Барышева) Анастасия Евдлкимова

Отец ребёнка: Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Барышева) Акулина Евдокимова

Отец ребёнка: Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев

Рождение ребёнка
1726

Сын: Барышев Афонасей Евдокимов (Якимов)

Отец ребёнка: Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Первушина (Барышева) Ульяна Евдокимова (Якимова)

Отец ребёнка: Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев

Рождение ребёнка
1743

Сын: Барышев Федор Евдокимов (Якимов)

Отец ребёнка: Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев

Смерть
Неизвестно

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