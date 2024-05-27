Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казанцов Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Барышева) Анастасия Евдлкимова
Отец ребёнка: Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Барышева) Акулина Евдокимова
Отец ребёнка: Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1726
Сын: Барышев Афонасей Евдокимов (Якимов)
Отец ребёнка: Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Первушина (Барышева) Ульяна Евдокимова (Якимова)
Отец ребёнка: Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев
Рождение ребёнка
1743
Сын: Барышев Федор Евдокимов (Якимов)
Отец ребёнка: Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев
Смерть
Неизвестно