Богатырев Жан Никифорович
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Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение ребёнка
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Сын: Богатырев ?
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Осуждение
Неизвестно
Сидел. 1й раз по малолетству. Привел в кинотеатр друзей бесплатно. 2й раз отпросился с работы, тк пришел брат с армии. Не отпустили, замахнулся на мастера. Посадили. 3й раз. 1968 - плохо читал, девчон... Показать все
Смерть
Неизвестно