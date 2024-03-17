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Богатырев Жан Никифорович

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богатырев Никифор Георгиевич

Мать: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Осуждение
Неизвестно
Сидел. 1й раз по малолетству. Привел в кинотеатр друзей бесплатно. 2й раз отпросился с работы, тк пришел брат с армии. Не отпустили, замахнулся на мастера. Посадили. 3й раз. 1968 - плохо читал, девчон... Показать все
Смерть
Неизвестно

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