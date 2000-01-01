Иванов Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Валерий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анна Валерьевна

Мать ребёнка: Первая Жена Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радаева Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Радаева Лариса Владимировна

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