Иванов Валерий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анна Валерьевна
Мать ребёнка: Первая Жена Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая Жена Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Радаева Лариса Владимировна