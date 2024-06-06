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Колесов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1937

Дата смерти

11.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937

Отец: Колесов Александр Андреевич

Мать: Колесова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабешов Вена Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
26.09.1963

Жена: Кабешова Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
09.10.1964

Сын: Колесов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Кабешова Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
24.08.1969

Дочь: Колесова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Кабешова Нина Ефимовна

Смерть
11.06.1977

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