Колесов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1937
Дата смерти11.06.1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
26.09.1963
Жена: Кабешова Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
09.10.1964
Сын: Колесов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Кабешова Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
24.08.1969
Дочь: Колесова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Кабешова Нина Ефимовна
Смерть
11.06.1977