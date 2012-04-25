Баринов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1927
Дата смерти25.04.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927
он - крестьянин она - иждивенка (домашняя хозяйка) отец из гр-н д.Борисово мать из гр-н д.Павловское
Бракосочетание
22.11.1953
место работы: он - связист линейщик Череповецкой ЛПУ связи она - стирок Череповецкий Р.П.С.
Рождение ребёнка
27.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баринова Фаина Евгеньевна
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Рождение ребёнка
1958
Сын: Баринов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Баринова Фаина Евгеньевна
Смерть
25.04.2012
старость