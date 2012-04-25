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Баринов Александр Николаевич

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Место рождения

Борисово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.04.1927

Дата смерти

25.04.2012

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927

Отец: Баринов Николай Андреевич

Мать: Баринова Ольга Савельевна

Борисово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
он - крестьянин она - иждивенка (домашняя хозяйка) отец из гр-н д.Борисово мать из гр-н д.Павловское
Бракосочетание
22.11.1953

Жена: Баринова Фаина Евгеньевна

Борисово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
место работы: он - связист линейщик Череповецкой ЛПУ связи она - стирок Череповецкий Р.П.С.
Рождение ребёнка
27.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баринова Фаина Евгеньевна

Борисово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1958

Сын: Баринов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Баринова Фаина Евгеньевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
25.04.2012
Череповец, город Череповец, Вологодская область
старость

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