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Агалаков Степан Семёнович

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Место рождения

Подгорена, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

26.07.1910

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1910

Отец: Агалаков Семён Терентьевич

Мать: Агалакова Мария Андреевна

Подгорена, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.11.1936

Дочь: Белозерова Галина Степановна

Мать ребёнка: Агалакова Паросковья Ивановна

Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.01.1939

Сын: Агалаков Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Агалакова Паросковья Ивановна

Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агалаков Николай Степанович

Мать ребёнка: Агалакова Анастасия

Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агалакова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агалаков Владимир Степанович

Мать ребёнка: Агалакова Анастасия

Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агалакова Паросковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агалаков Виктор Степанович

Мать ребёнка: Агалакова Анастасия

Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агалаков Иван Степанович

Мать ребёнка: Агалакова Анастасия

Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1995
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