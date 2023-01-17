Агалаков Степан Семёнович
Место рождения
Дата рождения26.07.1910
Дата смерти1995
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1910
Рождение ребёнка
01.11.1936
Дочь: Белозерова Галина Степановна
Мать ребёнка: Агалакова Паросковья Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1939
Сын: Агалаков Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Агалакова Паросковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агалаков Николай Степанович
Мать ребёнка: Агалакова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агалакова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агалаков Владимир Степанович
Мать ребёнка: Агалакова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агалаков Виктор Степанович
Мать ребёнка: Агалакова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агалакова Анастасия
Смерть
1995