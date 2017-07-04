Гранин (Герман) Даниил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГранин (Герман) Даниил Александрович

Гранин (Герман) Даниил Александрович

avatar

Место рождения

Волынка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

01.01.1919

Дата смерти

04.07.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Волынка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1919 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1945 по 2017
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.07.2017
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close