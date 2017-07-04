Гранин (Герман) Даниил Александрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1919
Дата смерти04.07.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919 по 1941
Место жительства
С 1945 по 2017
Смерть
04.07.2017