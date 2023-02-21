Рыбаков (Милованов) Лёня (Иосиф) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбаков (Милованов) Лёня (Иосиф) Алексеевич

Рыбаков (Милованов) Лёня (Иосиф) Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1913

Дата смерти

05.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Тамара Иосифовна

Мать ребёнка: Рыбакова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Вячеслав Иосифович

Мать ребёнка: Рыбакова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Рыбакова Софья Николаевна

Смерть
05.02.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close