Рыбаков (Милованов) Лёня (Иосиф) Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1913
Дата смерти05.02.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Тамара Иосифовна
Мать ребёнка: Рыбакова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбаков Вячеслав Иосифович
Мать ребёнка: Рыбакова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыбакова Софья Николаевна
Смерть
05.02.1992