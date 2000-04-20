Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1928

Дата смерти

20.04.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1949

Сын: Силин Сергей

Отец ребёнка: Силин Владимир

Рождение ребёнка
19.03.1953

Сын: Игорь

Отец ребёнка: Силин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силин Владимир

Смерть
20.04.2000
Похороны
Неизвестно
Калитниковское кладбище
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