Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1928
Дата смерти20.04.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1949
Сын: Силин Сергей
Отец ребёнка: Силин Владимир
Рождение ребёнка
19.03.1953
Сын: Игорь
Отец ребёнка: Силин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силин Владимир
Смерть
20.04.2000
Похороны
Неизвестно
Калитниковское кладбище