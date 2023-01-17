Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
Рождение ребёнка
1827
Сын: Семен Карпов
Отец ребёнка: Карп Елисеев
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фома Карпов
Отец ребёнка: Карп Елисеев
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
Рождение ребёнка
1836
Сын: Аким Карпов
Отец ребёнка: Карп Елисеев
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
Рождение ребёнка
1841
Сын: Николай Карпов
Отец ребёнка: Карп Елисеев
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагея Карпова
Отец ребёнка: Карп Елисеев
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
Рождение ребёнка
17.03.1847
Дочь: Курчакова Дарья Карпова
Отец ребёнка: Карп Елисеев
ГАРО, ф. 627, оп. 254, д. 87 МК Ряссы 1847
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Елисеев
Смерть
Неизвестно