Анна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
Рождение ребёнка
1827

Сын: Семен Карпов

Отец ребёнка: Карп Елисеев

ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
Рождение ребёнка
1833

Сын: Фома Карпов

Отец ребёнка: Карп Елисеев

Аргамаково, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
Рождение ребёнка
1836

Сын: Аким Карпов

Отец ребёнка: Карп Елисеев

Аргамаково, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
Рождение ребёнка
1841

Сын: Николай Карпов

Отец ребёнка: Карп Елисеев

Аргамаково, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Карпова

Отец ребёнка: Карп Елисеев

Аргамаково, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
Рождение ребёнка
17.03.1847

Дочь: Курчакова Дарья Карпова

Отец ребёнка: Карп Елисеев

Аргамаково, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО, ф. 627, оп. 254, д. 87 МК Ряссы 1847
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Елисеев

Смерть
Неизвестно
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