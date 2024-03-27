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Степанов Алексей Акимович

Место рождения

д.Куршево, Рязанской обл.

Дата рождения

1912

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Степанов Аким

Мать: Степанова Дарья Михайловна

д.Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
06.10.1932

Дочь: Митина Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Степанов Александра Евдокимовна

д.Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1947

Сын: Степанов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Степанов Александра Евдокимовна

г.Владимир
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1007927812/
Степанов Алексей Акимович Лейтенант __.__.1912 Рязанская обл., Тумский р-н, д. Куршево. Сводная картотека Перечень наград 08.10.1943 Орден Красной Звезды 01.09.1944 Орден Красного Знамени 18.04.1945 ... Показать все
Смерть
1979
г. Владимир
Похороны
Неизвестно
г. Владимир
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