Степанов Алексей Акимович
Место рожденияд.Куршево, Рязанской обл.
Дата рождения1912
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Степанов Аким
д.Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
06.10.1932
Дочь: Митина Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Степанов Александра Евдокимовна
д.Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1947
Сын: Степанов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Степанов Александра Евдокимовна
г.Владимир
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1007927812/
Степанов Алексей Акимович Лейтенант __.__.1912 Рязанская обл., Тумский р-н, д. Куршево. Сводная картотека Перечень наград 08.10.1943 Орден Красной Звезды 01.09.1944 Орден Красного Знамени 18.04.1945 ... Показать все
Смерть
1979
г. Владимир
Похороны
Неизвестно
г. Владимир