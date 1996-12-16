Попов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Георгий

Попов Георгий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1932

Дата смерти

16.12.1996

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1932

Отец: Попова Алексей

Мать: Попова Мария

Смерть
16.12.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close