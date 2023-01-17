Мыздрина (Головина) Екатерина (Головина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыздрина (Головина) Екатерина (Головина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мыздрин Дмитрий Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыздрин Дмитрий Николаевич

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