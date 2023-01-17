Мыздрина (Головина) Екатерина (Головина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мыздрин Дмитрий Николаевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно