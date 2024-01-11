Селецкий Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
02.02.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра