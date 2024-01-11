Селецкий Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селецкий Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селецкий Дмитрий Владиславович

Мать: Колоскова Любовь Юрьевна

Рождение ребёнка
06.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
02.02.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

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