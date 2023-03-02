Тоникян (Арефьева) Дина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Арефьев Николай
Мать: Арефьева Клавдия
Рождение ребёнка
27.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2014