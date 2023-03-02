Тоникян (Арефьева) Дина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоникян (Арефьева) Дина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Арефьев Николай

Мать: Арефьева Клавдия

Рождение ребёнка
27.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2014
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