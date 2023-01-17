Яковлев Ефрем Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1913
Рождение ребёнка
28.12.1914
Дочь: Анисья Ефремовна
Мать ребёнка: Яковлева Наталья Степановна
Рождение ребёнка
23.05.1916
Дочь: Марфа Ефремовна
Мать ребёнка: Яковлева Наталья Степановна
Смерть
Неизвестно