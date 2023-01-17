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Яковлев Ефрем Никитич

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Место рождения

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.05.1913

Жена: Яковлева Наталья Степановна

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1914

Дочь: Анисья Ефремовна

Мать ребёнка: Яковлева Наталья Степановна

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1916

Дочь: Марфа Ефремовна

Мать ребёнка: Яковлева Наталья Степановна

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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