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Стецюк Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1987

Отец: Стецюк Алексей Владимирович

Мать: Стецюк Светлана Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стецюк (Резмерица) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
09.06.2004

Сын: Стецюк Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Стецюк (Резмерица) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
18.10.2007

Дочь: Стецюк Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Стецюк (Резмерица) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
13.11.2016

Сын: Стецюк Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Стецюк (Резмерица) Анна Федоровна

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