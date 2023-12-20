Стецюк Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.2004
Мать ребёнка: Стецюк (Резмерица) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
18.10.2007
Дочь: Стецюк Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Стецюк (Резмерица) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
13.11.2016
Мать ребёнка: Стецюк (Резмерица) Анна Федоровна