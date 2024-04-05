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Rosiński Tomasz

Место рождения

Knurowiec/Brańszczyk akt 34/1829

Дата рождения

24.05.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Жена

1831 г.р.

Дети

Около 1858 г.р.
1866 г.р.
1868 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1829

Отец: Rosiński Stanisław Wojciech

Мать: Rosińska (Sulkowska) Tekla

Бракосочетание
28.01.1849

Жена: Rosińska (Solak) Agnieszka (Z Bliźniąt)

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Rosiński Piotr

Мать ребёнка: Rosińska (Solak) Agnieszka (Z Bliźniąt)

Рождение ребёнка
1866

Сын: Rosiński Aleksander

Мать ребёнка: Rosińska (Solak) Agnieszka (Z Bliźniąt)

Рождение ребёнка
1868

Сын: Rosiński Stanisław

Мать ребёнка: Rosińska (Solak) Agnieszka (Z Bliźniąt)

Смерть
Неизвестно

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