Rosiński Tomasz
Место рожденияKnurowiec/Brańszczyk akt 34/1829
Дата рождения24.05.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1829
Бракосочетание
28.01.1849
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Rosiński Piotr
Мать ребёнка: Rosińska (Solak) Agnieszka (Z Bliźniąt)
Рождение ребёнка
1866
Сын: Rosiński Aleksander
Мать ребёнка: Rosińska (Solak) Agnieszka (Z Bliźniąt)
Рождение ребёнка
1868
Сын: Rosiński Stanisław
Мать ребёнка: Rosińska (Solak) Agnieszka (Z Bliźniąt)
Смерть
Неизвестно