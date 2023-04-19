Аулов Виктор Иванович
Место рожденияСело Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край
Дата рождения07.12.1954
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
27.08.1978
Дочь: Аулова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Аулова Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аулова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно