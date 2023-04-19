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Аулов Виктор Иванович

Место рождения

Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край

Дата рождения

07.12.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Аулова Александра Сергеевна

Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
27.08.1978

Дочь: Аулова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Аулова Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аулова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аулов Алексей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аулов Иван Викторович

Мать ребёнка: не указана

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