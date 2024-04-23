Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1900
Муж: Георгий Иосифович
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1902
Дочь: Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Иосифович
Рождение ребёнка
10.08.1904
Сын: Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Георгий Иосифович
Рождение ребёнка
20.11.1909
Дочь: Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Иосифович
Рождение ребёнка
03.02.1914
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Иосифович
Рождение ребёнка
05.09.1915
Дочь: Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Иосифович