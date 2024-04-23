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Евдокия Ивановна

Место рождения

Кошелево, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошелево, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
04.02.1900

Муж: Георгий Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1902

Дочь: Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1904

Сын: Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Георгий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1909

Дочь: Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1914

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1915

Дочь: Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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