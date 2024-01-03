Татьяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архип Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Алексеев

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ефимия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Алексеев

Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Алексеев

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ксения Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Алексеев

Смерть
1824

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