Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архип Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ефимия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ксения Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Алексеев
Смерть
1824