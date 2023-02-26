Гультяев Емельян Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяев Емельян Селиверстович

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Место рождения

Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Новая Стрелка

Дата рождения

1907

Дата смерти

24.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Гультяев ?

Мать: ?

Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Новая Стрелка
Военная награда
02.02.1944
Орден Красной Звезды
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Прасковья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.02.1944
Похороны
Неизвестно
д.Глушково Лиозненского р-на Витебской обл.,Беларусь
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