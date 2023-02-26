Гультяев Емельян Селиверстович
Место рожденияСмоленская обл., Руднянский р-н, д. Новая Стрелка
Дата рождения1907
Дата смерти24.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Гультяев ?
Мать: ?
Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Новая Стрелка
Военная награда
02.02.1944
Орден Красной Звезды
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.02.1944
Похороны
Неизвестно
д.Глушково Лиозненского р-на Витебской обл.,Беларусь