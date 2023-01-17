Подымова (Волкова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подымова (Волкова) Анна Яковлевна

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Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 02.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Волков Яков Максимович

Мать: Волкова Василиса Ивановна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Есакова Нина Егоровна

Отец ребёнка: Подымов Егор Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1933

Сын: Подымов Юрий Егорович

Отец ребёнка: Подымов Егор Иванович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подымов Егор Иванович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 02.07.1975
Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
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