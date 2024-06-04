Шутов Июда (Юрка) Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Июда (Юрка) Сергеев

Место рождения

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Шутов Сергей (Сергейко) Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646

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