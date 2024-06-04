Шутов Июда (Юрка) Сергеев
Место рожденияпоч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: Шутов Сергей (Сергейко) Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646