Иванова (Иванов) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванов) Мария Егоровна

Место рождения

ц. Н-Покровская

Дата рождения

08.06.1908

Дата смерти

26.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова (Иванова) Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1927

Сын: Иванов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Иванов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Иванов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович

Смерть
26.06.1971

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