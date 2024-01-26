Иванова (Иванов) Мария Егоровна
Место рожденияц. Н-Покровская
Дата рождения08.06.1908
Дата смерти26.06.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова (Иванова) Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1927
Сын: Иванов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Иванов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Иванов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович
Смерть
26.06.1971