Шарова Мария Аристарховна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Аристарх Афанасьевич
Мать: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Шарова Анфия Ивановна
Отец ребёнка: Шаров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.08.1903 ст.
Отец ребёнка: Шаров Иван Васильевич
Восприемник - деревни Попадьино крестьянин Ливерий Иванов Шаров.
Рождение ребёнка
10.11.1904 ст.
Сын: Шаров Гурий Иванович
Отец ребёнка: Шаров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.04.1906 ст.
Сын: Шаров Руф Иванович
Отец ребёнка: Шаров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.1909 ст.
Дочь: Шарова Павла Ивановна
Отец ребёнка: Шаров Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно