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Шарова Мария Аристарховна

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Аристарх Афанасьевич

Мать: Александра Николаевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Шарова Анфия Ивановна

Отец ребёнка: Шаров Иван Васильевич

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1903 ст.

Сын: Шаров Александр Иванович

Отец ребёнка: Шаров Иван Васильевич

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник - деревни Попадьино крестьянин Ливерий Иванов Шаров.
Рождение ребёнка
10.11.1904 ст.

Сын: Шаров Гурий Иванович

Отец ребёнка: Шаров Иван Васильевич

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.04.1906 ст.

Сын: Шаров Руф Иванович

Отец ребёнка: Шаров Иван Васильевич

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.05.1909 ст.

Дочь: Шарова Павла Ивановна

Отец ребёнка: Шаров Иван Васильевич

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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