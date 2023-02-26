Айманы Елеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айманы Елеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Елей

Мать: Уразайдевлет

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Сафия Сафяровна

Отец ребёнка: Сафар Бигеев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Усман Сафаров

Отец ребёнка: Сафар Бигеев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Биккиня Сафаров

Отец ребёнка: Сафар Бигеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафар Бигеев

Смерть
Неизвестно
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