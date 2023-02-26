Айманы Елеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Елей
Мать: Уразайдевлет
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Сафия Сафяровна
Отец ребёнка: Сафар Бигеев
Рождение ребёнка
1768
Сын: Усман Сафаров
Отец ребёнка: Сафар Бигеев
Рождение ребёнка
1773
Сын: Биккиня Сафаров
Отец ребёнка: Сафар Бигеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафар Бигеев
Смерть
Неизвестно